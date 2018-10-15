نانسي عجرم تُثير الجدل بسبب منشورها على مواقع التواصل

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال الفترة الأخيرة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي, منشورًا جاء فيه "غريب هذا الزمان أشخاص يحذرونك من شخص,وتدور الأيام ويصبح هذا الشخص أعز مخلوق لديهم

وأثار منشور الفنانة اللبنانية جدلًا واسعًا بين المتابعين طارحين العديد من علامات الاستفهام بشأن من تقصد عجرم بهذا المنشور.