بسمة بوسيل تخرج عن صمتها وتُعلِّق على مرض تامر حسني

خرجت مصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، عن صمتها، وعلقت على مرض زوجها الفنان تامر حسني.

ونشرت، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة مركبة للفنان وأرفقتها بالتعليق: "طول عمرك أقوى من الأيام".

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الصفحة الرسمية للنجم المصري على موقع "فايسبوك" تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

وكتب المسؤول عن إدارة الصفحة "تم نقل الفنان تامر حسني منذ قليل الى إحدى مستشفيات منطقة 6 أكتوبر فور إصابته بوعكه صحية شديدة جداً بعد إنتهائه من تصوير برنامج صاحبة السعادة و إحتمالات إجراء عملية في حباله الصوتية".

ويُشار إلى أن صفحات تابعة لجمهور حسني أشارت في وقت سابق إلى أن زوجته المغربية بسمة بوسيل تستعد للسفر الى الولايات المتحدة الأميركية.

واستندت في ذلك إلى صورة نشرها الأخير على صفحته على "انستغرام" وبدا فيها وهو يقف أمام ملعب رياضي وبيوت في منطقة خارج مصر.