وفاة والد الفنان السوري عامر العلي

توفي والد الفنان السوري عامر العلي مما سبب له صدمة كبيرة ونعاه بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" من سورية قائلًا "كان لدي إحساس باستمرارك في حياتي وستكون مثل الهواء والماء والشمس.

وأضاف: "بعرف إني قصرت معك أخر فترة , وماقدرت شوفك إلا كم مرة بس أنا مبارح وعدتك بالجلوس معك لفترة طويلة.

وتابع كلامه "كنت جاي شوفك.. جاي احكي معك، واحكيلك شو عم اشتغل وشو عم خطط لحياتي، بس الوقت غدرنا وأنت رحت على غفلة، كلهن كم ساعة ماقدرت تستناني فيهم!".