الموت يفجع الدراما السورية بوفاة المُخرج الشهير أميرالاي

توفي المخرج السوري الشهير شامل أميرالاي عن 69 عاماً بعد صراع مع المرض. وجاء ذلك بعدما أمضى مسيرة حافلة بالعطاءات على مستوى السينما والدراما التلفزيوينة.

وعاصر الراحل أجيالًا عدة من وجوه الشاشة السورية، حيث عمل كمخرج منفذ ومساعد. وكانت من أبرز أعماله عدة أفلام سينمائية مثل "سوريون" و"الأم" و"ما يطلبه المستمعون" ومريم".

وشارك كذلك في عدد من أشهر المسلسلات ومنها "إخوة التراب" و"جريمة في الذاكرة" و"بلقيس" و"يوميات مدير عام" من بطولة الفنان أيمن زيدان.

ونعاه الأخير من خلال حسابه على "فايسبوك" ونشر صورة له مع التعليق: "شامل أميرالاي ...رفيق مشوار طويل من الحلم...وداعاً".