كشف النجم عمرو دياب عن أغنية جديدة تحمل اسم "قالك ندم" من خلال إحيائه حفلا غنائيا ضخما وهى عادة الهضبة دائما يشوق جمهوره في كل حفل يحيه بأغنية جديدة من ألبومه " كل حياتي".
وتم تداول عبر فيس بوك فيديو من الأغنية ، حيث نالت إعجاب العديد من جمهوره، وطلب منه الجمهور عبر التعليقات طرح الالبوم في أسرع وقت.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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