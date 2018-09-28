كشف النجم عمرو دياب عن أغنية جديدة تحمل اسم "قالك ندم" من خلال إحيائه حفلا غنائيا ضخما وهى عادة الهضبة دائما يشوق جمهوره في كل حفل يحيه بأغنية جديدة من ألبومه " كل حياتي".

وتم تداول عبر فيس بوك فيديو من الأغنية ، حيث نالت إعجاب العديد من جمهوره، وطلب منه الجمهور عبر التعليقات طرح الالبوم في أسرع وقت.