طرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، مساء الثلاثاء، كليبه الجديد "أنا مافيا". وتخطت عدد مشاهدات الكليب، عبر موقع يوتيوب، حاجز الـ5 مليون و 676 ألف مشاهدة. الأغنية من كلمات الفنان محمد شندي، وكنكا، وألحان إسلام مونتي، والكليب من إخراج ياسر سامي.