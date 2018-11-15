الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي تؤدي مناسك العمرة

عرضت المغنية اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، مجموعة من الصور عبر موقع الصور إنستغرام من الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة.

وقالت حجازي: "وما أجمل عطرها وتقبيلها والنظر إليها يا رب لا تحرمنا زيارتها… سلام مني لكم من مكة المكرمة أجمل ما رأت عيناي"

يذكر أن حجازي كانت قد أعلنت اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب في أيلول 2017، عبر منشور نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.