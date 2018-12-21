نجلة محمود حميدة تهاجم جمهور والدها على مواقع التواصل

يعانى نجوم الفن فى الفترة الأخيرة من انتحال شخصيتهم على السوشيال ميديا، وإنشاء حسابات وصفحات باسمهم على مواقع التواصل الاجتماعى، آخرهم الفنان الكبير محمود حميدة إذ أبلغت إيمان حميدة ابنته، عن انتحال أحد حسابات "فيس بوك" شخصية والدها ونشره صورا وأخبارا باسمه.

ونشرت ابنة الفنان الكبير صورا للحساب المزيف وعلقت: "لكل الناس اللى عاملين صداقة مع الأكاونت ده.. ده مش محمود حميدة والله العظيم وهو مالوش أى أكاونت على فيس بوك أصلا برجاء عمل report الأول و بعدين block".

يذكر أن آخر أعمال محمود حميدة فيلم ورد مسموم الذى شارك فى مهرجان القاهرة السينمائى واقتنص 3 جوائز جائزة أفضل فيلم عربى، جائزة لجنة التحكيم للإسهام الفنى، جائزة الأمم المتحدة لشئون السكان(UNFPA).

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