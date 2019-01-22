محمد رمضان ينشر صورة جديدة له معه مع منى فاروق

نشر محمد رمضان في مواقع التواصل الأجتماعي صورة تجمعه بالممثلة مني فاروق بعد نشر الفيديو الفاضح لها في أكثر من موقع. وأثارت نشر الصورة على هجوم بعض المتابعين لمواقع التواصل الأجتماعي عليه.

محمد رمضان يستعد لتصوير مسلسل زلزال مع حلا شيحه والمقرر عرضه في رمضان القادم ، كان آخر عمل لرمضان هو مسلسل نسر الصعيد وينتظر عرض الجزء الثاني من فيلم الكنز والذي أخرجه شريف عرفة.