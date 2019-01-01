القضاء الفرنسي يُحدد موعد محاكمة سعد لمجرّد في قضية اغتصاب فتاة

حدد القضاء الفرنسي، رسميًا بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، موعدًا لعقد أولى جلسات محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد في قضيته الأولى مع الفتاة الفرنسية لورا بريول والتي تتهمه بتعنيفها ومحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس قبل سنتين وأوضح مصدر مطلع أن الحديث أن العديد من الأدلة تُدين الفنان المغربي، وبالتالي يكون مهددًا بقضاء عقوبة سجنية.

وأبرز ذات المصدر أن العدالة الفرنسية تحتفظ بدليل قوي يُدين لمجرد، ويتعلق الأمر بهاتفه الذي عثر به على رسالة نصية، بعثها الفنان المغربي ليلة إيقافه قبل سنتين إلى أحد الشخص، أكد من خلالها تورطه في الاعتداء على شابة داخل الفندق وأشار المصدر كذلك إلى أن لمجرد يحضر أشغال الجلسة الأولى إلى جانب لورا بريول التي رفضت التنازل عن متابعته وقررت انتظار قرار العدالة الفرنسية .