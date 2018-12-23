إطلاق سراح مدير أعمال سعد لمجرد بعد اعتقاله بتُهمة الاغتصاب

كشفت مصادر مطلعة أن سفيان الحراق، متعهد الحفلات المعروف ومدير أعمال الفنان سعد لمجرد، دفع كفالة قيمتها 25 ألف أورو من أجل إطلاق سراحه بعد اتهامه باغتصاب شابة روسية في إسبانيا.

وجرى اعتقال "الحراق" في وقت سابق مِن طرف الشرطة في برشلونة، بعد تقديم شكاية في حقه من طرف "ليزا" الروسية التي اتهمته باغتصابها في أحد فنادق المدينة.

ونفى "الحراق" بقوّة التهمة المنسوبة إليه وأرجع اتهام "ليزا" له لحسابات شخصية بينهما، مُتعلّقة بأموال سبق وأن سرقتها الفتاة الروسية منه، ومن المنتظر أن تعقد جلسة مواجهة طرفي القضية الإثنين، بعد تخلف الشابة الروسية عن الحضور في الجلسة الأخيرة.