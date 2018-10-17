انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعات كثيرة تزعم وفاة الفنان المصري لطفي لبيب، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ولكن لبيب نفسه كان حريصاً على نفي هذه الشائعة من خلال حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، فنشر صورة حديثة له وعلق عليها قائلاً: "أنا بخير وأتمتع بصحة جيدة وكل ما قيل في الآونة الأخيرة عن وفاتي أكاذيب".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها لطفي لبيب شائعة وفاته، إذ طاردته اكثر من مرة خلال الفترة الماضية.