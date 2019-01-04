رد أحمد السعدني بعد تلقيه عرض تمثيل فيلم إباحي بأميركا

يتمتع الفنان أحمد السعدنى بحس كوميدى، ولا تخلو مشاركاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى من الطرفة والفكاهة. ومؤخرًا حكى السعدنى، عن موقف طريف تعرض له فى الولايات المتحدة الأمريكية، حينما كشف عن تلقيه عرضًا لتمثيل فيلم إباحي.

وقال السعدنى، عبر حسابه على "تويتر": "كنت متأكد إنى لما أجى أميركا حشق طريقى للعالمية، وفعلاً جالى واحد قالى شكلك مصرى (باين علينا ولا إيه) قلتله آه طلع هو casting director قالى محتاجك في شغل 4 أيام تصوير، قلتله عرفت منين إنى ممثل. قالى لا المصريين بعد محمد صلاح عليهم طلب (فخر العرب برضه)".