رد أحمد السعدني بعد تلقيه عرض تمثيل فيلم إباحي بأميركا
آخر تحديث GMT12:04:07
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » فن عاجل

رد أحمد السعدني بعد تلقيه عرض تمثيل فيلم إباحي بأميركا

العرب اليوم -

العرب اليوم - رد أحمد السعدني بعد تلقيه عرض تمثيل فيلم إباحي بأميركا

الفنان أحمد السعدني
القاهرة - العرب اليوم

يتمتع الفنان أحمد السعدنى بحس كوميدى، ولا تخلو مشاركاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى من الطرفة والفكاهة. ومؤخرًا حكى السعدنى، عن موقف طريف تعرض له فى الولايات المتحدة الأمريكية، حينما كشف عن تلقيه عرضًا لتمثيل فيلم إباحي.

وقال السعدنى، عبر حسابه على "تويتر": "كنت متأكد إنى لما أجى أميركا حشق طريقى للعالمية، وفعلاً جالى واحد قالى شكلك مصرى (باين علينا ولا إيه) قلتله آه طلع هو casting director قالى محتاجك في شغل 4 أيام تصوير، قلتله عرفت منين إنى ممثل. قالى لا المصريين بعد محمد صلاح عليهم طلب (فخر العرب برضه)".

رد أحمد السعدني بعد تلقيه عرض تمثيل فيلم إباحي بأميركا

فن عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رد أحمد السعدني بعد تلقيه عرض تمثيل فيلم إباحي بأميركا رد أحمد السعدني بعد تلقيه عرض تمثيل فيلم إباحي بأميركا



أخبار ذات صلة

GMT 10:57 2019 الجمعة ,04 كانون الثاني / يناير

نيللي كريم تدخل المستشفى بسبب هند صبري في "الفيل الأزرق 2"
العرب اليوم - نيللي كريم تدخل المستشفى بسبب هند صبري في "الفيل الأزرق 2"

GMT 14:35 2019 الخميس ,03 كانون الثاني / يناير

"أنا مافيا" تقترب من المليون السادس بعد يومين من طرحها
العرب اليوم - "أنا مافيا" تقترب من المليون السادس بعد يومين من طرحها

GMT 12:37 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

القضاء الفرنسي يُحدد موعد محاكمة سعد لمجرّد في قضية اغتصاب فتاة
العرب اليوم - القضاء الفرنسي يُحدد موعد محاكمة سعد لمجرّد في قضية اغتصاب فتاة

GMT 13:36 2018 الأحد ,30 كانون الأول / ديسمبر

محمد فؤاد يشيع جثمان شقيقه لمثواه الأخير
العرب اليوم - محمد فؤاد يشيع جثمان شقيقه لمثواه الأخير

GMT 14:52 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

بالفيديو محمود العسيلى يطرح كليب أغنيته الجديدة "وجع الهوى"
العرب اليوم - بالفيديو محمود العسيلى يطرح كليب أغنيته الجديدة "وجع الهوى"

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رد أحمد السعدني بعد تلقيه عرض تمثيل فيلم إباحي بأميركا رد أحمد السعدني بعد تلقيه عرض تمثيل فيلم إباحي بأميركا



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

سحرتْ يارا الحاضرين وبدت هيفاء وهبي كالملكات

فساتين سهرة فاخرة للنجمات ليلة رأس السنة

القاهرة - العرب اليوم

بدت إطلالات النجمات العربيات خلال إحيائهن ليلة رأس السنة غير عادية، إذ كانت الأناقة واضحة والتميّز سيد الموقف وبخاصة بعد أن تابعنا أجمل التصاميم التي اخترناها، سواء كانت براقة أو لافتة من خلال القصات والأقمشة الفاخرة. ونواكب عن كثب أجمل إطلالات النجمات الساحرة رأس السنة، لتستوحي منها اختياراتك المقبلة خلال السهرات. موضة الجمبسوت البراق تألقت النجمة نوال الزغبي ب فستان ذهبي مع الشراريب وحبيبات الخرز المنسدلة من دار La Bourjoisie. وتميّز هذا التصميم بقصة السترابلس والشق الجانبي الجريء مع بعض التطريزات الساحرة والتول الفاخر المنسدل خلفها. واللافت اختيارها أجمل الإكسسوارات و المجوهرات الفاخرة من خلال الحزام الرفيع والذهبي مع العقد الضيق الذي يغمر رقبتها بحبيبات فاخرة ولماعة. واختارت النجمة مايا دياب المصمم اللبناني نيكولا جبران الذي جعلها في غاية التميّز والسحر، من خلال ارتدائها ليلة رأس السنة الجمبسوت الواسع باللون الفضي…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:07 2019 الجمعة ,04 كانون الثاني / يناير

أميرة بهاء تُقدم تصاميم مصرية مُستوحاه من التراث الإفريقي
العرب اليوم - أميرة بهاء تُقدم تصاميم مصرية مُستوحاه من التراث الإفريقي

GMT 07:00 2019 الجمعة ,04 كانون الثاني / يناير

رحلة استكشافية مثيرة للحياة البرية في النرويج
العرب اليوم - رحلة استكشافية مثيرة للحياة البرية في النرويج

GMT 10:36 2019 الجمعة ,04 كانون الثاني / يناير

إليك ديكورات داخلية لغرف المعيشة في المنازل العصرية
العرب اليوم - إليك ديكورات داخلية لغرف المعيشة في المنازل العصرية

GMT 06:21 2019 الجمعة ,04 كانون الثاني / يناير

سيلفان فور مستشار ماكرون الإعلامي يغادر قصر الإليزية
العرب اليوم - سيلفان فور مستشار ماكرون الإعلامي يغادر قصر الإليزية

GMT 03:17 2019 الجمعة ,04 كانون الثاني / يناير

نواب الكونغرس يطالبون بالكشف عن مصادر تمويل قناة الجزيرة
العرب اليوم - نواب الكونغرس يطالبون بالكشف عن مصادر تمويل قناة الجزيرة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:50 2019 الأربعاء ,02 كانون الثاني / يناير

توقعات العرافة البلغارية الراحلة بابا فانغا للعام الجديد 2019
العرب اليوم - توقعات العرافة البلغارية الراحلة بابا فانغا للعام الجديد 2019

GMT 13:17 2018 الأربعاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

محمود عبد العزيز الغائب الحاصر
العرب اليوم - محمود عبد العزيز الغائب الحاصر

GMT 12:07 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

سارة السهيل العنف ضد المرأة حاجزا فى سبيل المساواة والتنمية
العرب اليوم - سارة السهيل العنف ضد المرأة حاجزا فى سبيل المساواة والتنمية

GMT 23:22 2018 الثلاثاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

"بيت الحكمة" يصدر ترجمة "مذكرات بائع الخضار" إلى العربية
العرب اليوم - "بيت الحكمة" يصدر ترجمة "مذكرات بائع الخضار" إلى العربية

GMT 13:05 2018 السبت ,27 تشرين الأول / أكتوبر

القمر سيحصل على شبكة الهاتف المحمول الخاصة به بحلول 2019
العرب اليوم - القمر سيحصل على شبكة الهاتف المحمول الخاصة به بحلول 2019

GMT 04:15 2018 الأربعاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

إنتاج السودان من الذهب يصل لـ 78 طنا فى أول 9 أشهر من 2018
العرب اليوم - إنتاج السودان من الذهب يصل لـ 78 طنا فى أول 9 أشهر من 2018

GMT 22:56 2018 الثلاثاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر

نواب أردنيون يطالبون بعدم تجديد عقود تأجير أراض لإسرائيل
العرب اليوم - نواب أردنيون يطالبون بعدم تجديد عقود تأجير أراض لإسرائيل

GMT 06:51 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

حياة يوسف وهبي «عميد المسرح المصري» واكتشافه لـ«عذراء الفن»
العرب اليوم - حياة يوسف وهبي «عميد المسرح المصري» واكتشافه لـ«عذراء الفن»

GMT 16:55 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

مُشاركة 1018 دار نشر في معرض الجزائر للكتاب
العرب اليوم - مُشاركة 1018 دار نشر في معرض الجزائر للكتاب

GMT 12:04 2018 السبت ,27 تشرين الأول / أكتوبر

"واتسآب" يقلب موازين تطبيقات الدردشة بتحديثين جديدين
العرب اليوم - "واتسآب" يقلب موازين تطبيقات الدردشة بتحديثين جديدين

GMT 15:43 2018 الأربعاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

سمير بودينار يؤكّد ضرورة وضع أسس للعلاقة بين الإسلام والغرب
العرب اليوم - سمير بودينار يؤكّد ضرورة وضع أسس للعلاقة بين الإسلام والغرب

GMT 00:22 2018 السبت ,20 تشرين الأول / أكتوبر

مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت إلى نحو 3.037 مليار قدم مكعب
العرب اليوم - مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت إلى نحو 3.037 مليار قدم مكعب

GMT 23:17 2018 الثلاثاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر

مثنى الغرايبة يؤكد علي أهمية الاستثمار في الذكاء الصناعي
العرب اليوم - مثنى الغرايبة يؤكد علي أهمية الاستثمار في الذكاء الصناعي

GMT 05:27 2018 الأربعاء ,04 تموز / يوليو

هنا موسى تؤكّد أن المعد يكون مساندًا للإعلامي
العرب اليوم - هنا موسى تؤكّد أن المعد يكون مساندًا للإعلامي

GMT 09:07 2017 السبت ,24 حزيران / يونيو

فتح موسم صيد الحمام في الأغوار في بداية تموز
العرب اليوم - فتح موسم صيد الحمام في الأغوار في بداية تموز

GMT 09:04 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبر

نتائج سلبية للمنتخب المصري ببطولة إفريقيا للرماية في كوريا الجنوبية
العرب اليوم - نتائج سلبية للمنتخب المصري ببطولة إفريقيا للرماية في كوريا الجنوبية

GMT 14:16 2016 الأحد ,24 إبريل / نيسان

دليل سناب شات للمبتدئين لمشاركة الصور والفيديو مع الآخرين
العرب اليوم - دليل سناب شات للمبتدئين لمشاركة الصور والفيديو مع الآخرين

GMT 00:16 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

إيمان مسامح سعيدة بدورها في "البيت الكبير"
العرب اليوم - إيمان مسامح سعيدة بدورها في "البيت الكبير"

GMT 13:53 2018 الجمعة ,05 كانون الثاني / يناير

رجل الجدي يمتلك شخصية طموحة وعملية تبحث دومًا عن مقدمة الأشياء
العرب اليوم - رجل الجدي يمتلك شخصية طموحة وعملية تبحث دومًا عن مقدمة الأشياء

GMT 12:08 2014 السبت ,14 حزيران / يونيو

جواهر القاسمي تؤكد إهتمام حاكم الشارقة بالإنسان العالم
العرب اليوم - جواهر القاسمي تؤكد إهتمام حاكم الشارقة بالإنسان العالم

GMT 01:50 2017 السبت ,02 أيلول / سبتمبر

مي عصمت تصمِّم هدايا عيد الأضحى على شكل خروف
العرب اليوم - مي عصمت تصمِّم هدايا عيد الأضحى على شكل خروف

GMT 20:40 2018 الأربعاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

أهم الجامعات الدولية التي تتمتع بأفضل دورات علوم الحاسب
العرب اليوم - أهم الجامعات الدولية التي تتمتع بأفضل دورات علوم الحاسب
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab