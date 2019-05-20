نقل سولاف فواخرجي للمستشفى بعد حادث أليم

تعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لحادث أليم خلال تصويرها أحد مشاهد بـ مسلسلها الجديد خط ساخن، ونقلت على إثره للمستشفى.

وتبين أن الإصابات التي تعرضت لها "سلاف" سطحية وبسيطة، بعد الكشف عليها وفحصها كاملا للاطمئنان على صحتها.

وكان مسلسل خط ساخن تأجل عرضه اكثر من مرة، ويشارك في بطولته صلاح عبد الله، ونضال الشافعى، وميدو عادل، وسهر الصايغ، نرمين ماهر، محمود الجابري، من تأليف فوزية حسين، وإخراج حسنى صالح.