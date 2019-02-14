وفاة الفنانة نادية فهمي عن عمر يناهز 71 عامًا بعد صراع مع المرض

توفيت صباح اليوم، الخميس، الفنانة نادية فهمي عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر تشييع الجنازة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد السيدة النفسية لتدفن بمقابر البساتين، ويقام العزاء غدا، الجمعة، بمسجد عمر مكرم.

وكانت الراحلة نادية فهمي تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق الفنان سامح الصريطي تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال الصريطي.