محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنه وابنته

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاد ابنه “علي” وابنته “حنين” عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وذلك لتقارب عيد ميلادهما.

ونشر رمضان صورة له وهو يحمل ابنه “علي” وبجواره زوجته، وعلق على الصورة: “عيد ميلاد سعيد لابني علي محمد رمضان 30/9، وعيد ميلاد سعيد لابنتي حنين محمد رمضان 25/9.. ربنا يحفظ أطفالنا”، وذلك بحسب الخبر الذي قرأته مارينا محفوظ على مستمعي نجوم إف إم خلال برنامج “كلاكيت”.

جدير بالذكر أن محمد رمضان تزوج مرتين وأنجب ابنته حنين من زوجته الأولى، ثم تزوج الثانية لينجب منها ابنه علي وابنته كنزي.

وكان رمضان قد شارك في موسم عيد الأضحى الماضي بفيلم “الديزل”، والذي لم يتصدر الإيرادات برغم النجاح الكبير الذي حققه، حيث تفوق عليه فيلم “البدلة” للفنان تامر حسني، الذي تصدر شباك التذاكر.

وفيلم الديزل من بطولة محمد رمضان، وياسمين صبري، وهنا شيحة، وفتحي عبدالوهاب، وتامر هجرس، ومحمد عز، ومحمد علي رزق، وشيماء سيف، وكارولين عزمي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج كريم السبكي.