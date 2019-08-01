أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "تويتر، فيسبوك، إنستغرام" طرح تذاكر حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان العراقي ماجد المهندس، بدايةً من الثلاثاء 16 تموز/يوليو.

وتطرح روتانا تذاكر حفل نجوى كرم وماجد المهندس، لتكون متاحًة للجمهور على مواقع الحجز الإلكتروني الثلاثاء، قبل موعد الحفل المنتظر يوم الأحد 21 تموز/يوليو، على مسرح طلال مداح "المفتاحة"، بمدينة أبها السعودية.

حفل نجوى كرم وماجد المهندس بـ أبها، يقام بدعم من "الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية"، وتنظيم وإشراف شركة روتانا، وينتظر طرح التذاكر للبيع لدى الجمهور قريبًا.