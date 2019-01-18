وفاة الفنان سعيد عبد الغنى عن عمر ناهز الـ81 عاما

توفى منذ قليل الفنان الكبير سعيد عبد الغنى بأحد مستفيات المعادى بعد صراع طويل مع المرض، ويشيع جثمان الفنان الكبير من مسجد الصديق عقب صلاة الجمعة بمساكن شيراتون، ليتم دفنه بمقابر الأسرة بالعاشر من رمضان.

وقدم الفنان الكبير سعيد عبد الغنى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، أبرزها فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس"، فضلا عن مشاركته الأخرى المهمة فى مسلسلات، مثل "الفرسان" بدور "عز الدين أيبك"، و"الثعلب"، "رد قلبي"، "شمس الأنصاري"، "أولاد الليل" وغيرها، من الأعمال وحصل على جائزة "أفضل ممثل دور ثان" عن فيلم "أيام الغضب" كما حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996، وابنه الممثل أحمد سعيد عبد الغنى.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان سعيد عبد الغنى مسلسل "ولاد السيدة" عام 2015 للمخرج هانى إسماعيل، وتأليف مجدى الإبيارى، من إنتاج شركة صوت القاهرة.