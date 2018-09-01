صبا مبارك على السجادة الحمراء فى افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى

حضرت الفنانة صبا مبارك، العرض الأول من فيلم "First Man"، والذى عرض فى حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى الـ75، فى إيطاليا.

وظهرت صبا مبارك على السجادة الحمراء، بإطلالة أنيقة وفستان أبيض، وشعر قصير، آثار إعجاب جمهورها على إنستجرام، وآخر أعمال صبا مبارك الفنية مسلسل "طايع"، للنجم عمرو يوسف، والذى عرض فى رمضان الماضى.