وفاة الفنان جميل راتب بعد صراع طويل مع المرض

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عن وفاة الفنان جميل راتب، متأثرًا بمرضه، عن عمر يناهز 91 عامًا، وستشيع الجنازة من مسجد الأزهر الشريف، ظهر الأربعاء.

كان هاني التهامي، مدير أعمال الفنان جميل راتب، كشف في تصريحات له مساء الثلاثاء، تدهور الحالة الصحية للفنان، قائلًا: إن الفنان جميل راتب فقد صوته، وأن الأطباء ليس في يدهم أي شيء لفعله بسبب كبر عمره.