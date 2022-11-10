وفاة المغنية البرازيلية الشهيرة غال كوستا بعد عملية استئصال ورم من الأنف

تسببت عملية استئصال ورم من الأنف بوفاة المغنية البرازيلية الشهيرة غال كوستا، عن عمر ناهز 77 عاماً.

ونعت الملحقة الإعلامية وفاة كوستا، قائلةً: “مع الأسف، نؤكد نبأ وفاة كوستا”.

وأثار نبأ وفاتها موجة حزن في البرازيل، كما نشر بعض من أهم الأسماء في المجال الموسيقي كلمات تأبينية لها.كما ونعى وفاتها الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قائلاً: “غال كوستا كانت من أهم المغنيات في العالم، ومن الفنانات الرئيسيات اللواتي حملن اسم البرازيل وصوتها في العالم أجمع.. بلدنا يفقد أحد أعظم أصواته”.