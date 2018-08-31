براد بيت وأنيستون يتصدران غلاف in touch

تصدر نجما هوليوود براد بيت وجنيفر أنيستون غلاف مجلة " In Touch " مع عنوان " براد و جنيفر يقضيان شهر عسل رومانسي في إيطاليا"، و كان ذلك سببا أساسيا في تجديد انتشار شائعة زواج النجمين، إلا أن موقع " جوسيب كوب " أكد أن كل ما يتم تداوله ما هو إلا شائعات و أكاذيب ظهرت منذ مدة وتتجدد بطرق مختلفة، وذلك في محاولة من مجلة " In Touch " لكسب مزيد من القراء .



وكان السبب في تجديد الشائعة هو إشارة مصدر مقرب من النجمين للمجلة أنهما كانا يخططان لإقامة حفل زفاف أسطوري بمجرد أن ينفصلا رسميا عن أزواجهما السابقين إلا أن جنيفر و براد "لم يعد بوسعهما الانتظار وقت أطول من ذلك لتبادل الوعود".