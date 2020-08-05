تستعد الفنانة نانسي صلاح للسفر إلى بيروت من أجل استكمال تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "أسود فاتح"، فهي تُجسّد دور سكرتيرة هيفاء وهبي في العمل الذي يخرجه كريم العدل، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم شريف سلامة، أحمد فهمي، معتصم النهار، وصبري فواز. ويشار إلى أن نانسي صلاح تواصل حاليا تصوير مشاهدها ضمن مسلسل "أمل حياتي" الذي تشارك فيه بجانب حنان مطاوع، وتقدم دور فتاة شريرة، كما اقتربت من انتهاء تصوير دورها في مسلسل "طلقتك نفسي" مع المخرج محمد النقلي.