وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي بعد صراع مع المرض
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وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي بعد صراع مع المرض

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العرب اليوم - وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي بعد صراع مع المرض

الفنان فاروق الفيشاوي
القاهرة - العرب اليوم

وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي بعد صراع مع المرض

فن عاجل
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وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي بعد صراع مع المرض وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي بعد صراع مع المرض



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