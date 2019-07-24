الفنان فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة بعد تدهور حالة الكبد

لا يزال الوضع الصحي للفنان فاروق الفيشاوي حرجاً ومقلقاً للجمهور وأصدقائه الفنانين بعد استمرار تواجده بالعناية المركزة بالمستشفى ودخولة في غيبوبة كبد في الساعات الأخيرة.

النجوم يكثفون الدعاء لفاروق الفيشاوي بعد دخوله بغيبوبة

وكشف النجوم والجمهور دعواتهم للفنان فاروق الفيشاوي على صفحاتهم بمواقع التواصل بالتزامن مع كشف حالته الصحية اليوم، والتي أقلقت الجميع بعدما أكدت التقارير الطبية انه دخل في حالة غيبوبة بسبب تدهور حالة الكبد في الساعات الأخيرة.

وكشفت التقارير ان الأطباء قرروا منع الزيارة عنه رغم تواجد عدد من الفنانين للإطمئنان عليه ومساندته، وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد أقلق الجمهور أيضاً صباح اليوم بحديثه عن صحة فاروق الفيشاوي ومروره بفترة حرجة وقال:" الله هو القادر ..ما بين الحياة والموت خيط شفاف... يعجز الطب وننتظر معجزة السماء اللهم اشف عبدك فاروق الفيشاوي... الدعاء هو ما نملكه ... اكثروا من الدعاء له ولكل المرضي امين يارب العالمين."

وكان الفنان فاروق الفيشاوي قد أعلن اصابته بمرض السرطان في نهاية العام الماضي أثناء تكريمه بمهرجان الاسكندرية السينمائي وهو ما أقلق الجمهور على صحته وقتها إلى الآن، بعد تدهور صحته في الأيام الأخيرة ونقله للمستشفى وتكتم أسرته على تفاصيل حالته في الأيام الأولى من مرضه