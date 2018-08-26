

أعربت الفنانة المصرية يسرا اللوزى عن ساعدتها باختيارها ضمن لجنة تحكيم سلا السينمائى الدولى لسينما المرأة بالمغرب فى دورته الثانية عشر، والذى تنظمه جمعية أبى رقراق، تحت رعاية الملك محمد السادس.

وقالت يسرا، "سعيدة باختيارى كأحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان سلا السينمائى الدولى لسينما المرأة بالمغرب فى دورته الـ12".

وتقام الدورة الـ 12 هذا العام من فعاليات المهرجان فى الفترة من 24 إلى 29 سبتمبر، ويسعى المهرجان إلى الحفاظ على توجه الأصلى وعلى هويته كمهرجان يهتم بسينما المرأة.