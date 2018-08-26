أعربت الفنانة المصرية يسرا اللوزى عن ساعدتها باختيارها ضمن لجنة تحكيم سلا السينمائى الدولى لسينما المرأة بالمغرب فى دورته الثانية عشر، والذى تنظمه جمعية أبى رقراق، تحت رعاية الملك محمد السادس.
وقالت يسرا، "سعيدة باختيارى كأحد أعضاء لجنة تحكيم مهرجان سلا السينمائى الدولى لسينما المرأة بالمغرب فى دورته الـ12".
وتقام الدورة الـ 12 هذا العام من فعاليات المهرجان فى الفترة من 24 إلى 29 سبتمبر، ويسعى المهرجان إلى الحفاظ على توجه الأصلى وعلى هويته كمهرجان يهتم بسينما المرأة.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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