اهتمامات الصحف اللبنانية الاثنين

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الصحف اللبنانية
بيروت - العرب اليوم


أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ترحيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ في ختام كلمته التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله بقادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وإعرابه عن تطلعه لاستضافتهم العام القادم في الرياض.

في الشأن المحلي ركزت على التوتر الأمني المصحوب بالإستنفار المسلح التي شهدتها منطقة الجبل والطريق الساحلي الذي يربط رأس بيروت إلى منطقة الشوف وفي مناطق من الجنوب إلى البقاع والتي بدأت شرارتها مع زيارة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى بعض مناطق الشحار الغربي وإطلاق النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين اللبناني صالح الغريب.

ليبيا أخبرت عن تأكيد المشير خليفة حفتر باستهداف المصالح التركية واتهامه أنقرة بتقديم الدعم العسكري لقوات ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني وذلك بعد إعلان الجيش الليبي عن تدمير طائرة تركية مسيرة في مطار قاعدة معيتيقة العسكرية في طرابلس.

وواكبت الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقرية الهدنة بانمونجوم ضمن المنطقة المنزوعة السلاح بين الكورتين حيث اختتم محاداثته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بحضور الرئيس الكوري مون جاي إن.

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