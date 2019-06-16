اهتمامات الصحف العراقية الأحد

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بالجهود التي يبذلها مجلس النواب العراقي لاستكمال التشكيلة الوزارية, التي مازالت منقوصة من أربع مقاعد وزارية هي " الدفاع والداخلية والتربية والعدل".

وتناولت باهتمام الجدل الدائر بين الكتل السياسية العراقية بشأن رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة وفي مقدمتها لجنة النزاهة، وكذلك حول قانون المحكمة الاتحادية المعروض على المجلس، الذي يوصف بأنه من بين أهم التشريعات العراقية كونه يتعلق بضبط النظام الدستوري في البلاد.

وأخبرت صحف الأحد، أن جدول أعمال جلسات مجلس النواب القادمة سيتضمن النظر باستكمال التشكيلة الوزارية, واتخاذ قرار ينهي العمل بنظام الوكالة في شغل المواقع والمناصب الحكومية.

وعاودت الصحف تركيزها على البرنامج الحكومي ومدى تنفيذ بنوده من قبل الحكومة الحالية التي يرأسها عادل عبدالمهدي, خاصة مايتعلق بتوفيرالخدمات للمواطنين.

وتناولت تشريع قانون الانتخابات في مجلس النواب الذي يواجه عقبات بسبب عدم توفر التوافق السياسي بشأن بعض بنوده, خاصة مايتعلق بآلية احتساب أصوات الناخبين.

وعرجت صحف العراق، على تطورالعلاقات بين بغداد وأربيل, مبرزة تأكيد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، يوم أمس، أن هذه العلاقات جيدة.