اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء



ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها بعدد من القضايا الداخلية, في مقدمتها إعلان دائرة الطب العدلي عن اكتشاف تفاصيل جديدة عن ضحايا مجزرة "سبايكر" التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في معسكر للجيش العراقي بمحافظة صلاح الدين قبل عدة سنوات.

وتطرقت مجددًا الى جهود محاربة الفساد والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال, كما تناولت الجدل الدائر داخل أروقة مجلس النواب وخارجها بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل والمعروض للتصويت في مجلس النواب, مبرزة تباين وجهات نظرالكتل السياسية بشأنه بين مؤيد ومعارض .

وتحدثت صحف الثلاثاء ، عن اعتزام عدد من الكتل والأحزاب السياسية العراقية الانضمام إلى صفوف المعـارضة البنّاءة في مجلس النواب شأنها شأن كتلة "الحكمة" التي أعلنت رسميًا أمس، انتقالها إلى صفوف المعارضة.

وفي الشأن الأمني.. أبرزت الإعلان عن إلقاء القبض على انتحاري في محافظة ديالى شمال شرق بغداد, واستهداف القوات الأمنية تجمعًا لعناصر داعش فـ محافظة نينوى شمالاً.

وتحدثت صحف العراق بإسهاب عن تراجع المنظومة الكهربائية في الآونة الأخيرة بالعراق, الذي تزامن مع ارتفاع كبيرفي درجات الحرارة, مبرزة تأثيراتها المتوقعة على المواطنين