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اهتمامات الصحف الفلسطينية الأحد

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الفلسطينية الأحد

الصحف الفلسطينية
رام الله - العرب اليوم

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم رفض قمة مكة الإسلامية خطوات الإدارة الأمريكية في القدس والجولان ورفض أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع حقوق الشعب الفلسطيني.

وأولت اهتمامًا بتأكيدات الرئاسة الفلسطينية ، أن قرارات القمتين العربية والإسلامية شكلتا انتصارًا للموقف الفلسطيني الثابت والواضح في وجه كل المؤامرات والمحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وسلطت الضوء على تنفيذ قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف المقدسيين وتهيئة الأجواء لجماعات " منظمة الهيكل " المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى فيما يسمى بـ " يوم توحيد القدس " ، مشيرة إلى الدعوات الفلسطينية للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وتابعت تحذيرات هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين من خطورة الوضع الصحي للأسير حسن العويوي المضرب عن الطعام منذ 62 يوما.

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