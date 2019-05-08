اهتمامات الصحف الجزائرية الأربعاء

ركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على مواصلة القضاء الجزائري في تحقيقاته مع رموز النظام القديم برئاسة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وآخرهم مسؤول القصور الرئاسية الذي صدر بحقه أمر بوضعه في الحبس المؤقت بتهم التجسس لجهة أجنبية والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتابعت مسيرات طلاب الجامعات أمس بالعاصمة الجزائر ومدن أخرى، مشيرة إلى طغيان شعار اختيار شخصية بارزة لقيادة المرحلة الانتقالية خلفًا لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح.

وتناولت في متفرقات أخرى الوضع في سوريا، وتعثر اتفاق السلام في اليمن بعد مرور 5 أشهر على توقيعه في السويد، إضافة إلى حالة الحذر المسيطرة على الوضع المتأزم في قطاع غزة غداة دخول الهدنة مع الاحتلال الاسرائيلي حيز التنفيذ بوساطة مصرية وأممية.