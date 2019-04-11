أبرز وأهم إهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، التي تناولت بحث فرص توسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والسياحة، إضافة إلى آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة.

ونشرت إعلان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، عن تقديم قروض ميسرة بـ 85 مليون يورو لدعم الأردن ، مقدمة من وكالة التعاون الإيطالية.

واهتمت الصحف باقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود وعناصر مخابرات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وسلطت الضوء على تحديد الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح بعد توليه رسميًا رئاسة البلاد ، الرابع من يوليو القادم تاريخًا للانتخابات الرئاسية.