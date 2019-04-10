أبرز وأهم إهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، لقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، مار إغناطيوس أفرام، والوفد المرافق له.

وتابعت صحف الأربعاء ، وصول الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في زيارة رسمية للأردن تستمر عدة أيام، يجري خلالها مباحثات مع العاهل الأردني، ورئيس الوزراءالأردني، الدكتور عمر الرزاز.

واهتمت بإدانه الحكومة الأردنية، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة سوق الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء في مصر، أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وسلطت الضوء على الانتخابات التشريعية العامة الاسرائيلية، ونتائج التصويت التي أظهرت تقدم حزب اليكود برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على منافسيه.

واهتمت صحف المملكة، بتسميه البرلمان الجزائري، في جلسة استثنائية عقدها، رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، رئيسًا للدولة لفترة انتقالية، لمدة أقصاها 90 يومًا، طبقا لأحكام الدستور، وذلك بعد إقرار شغور منصب رئيس الدولة.