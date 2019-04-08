أبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصريحات العاهل الأردني عبدالله الثاني، وتأكيده على موقف الأردن الواضح والثابت بالنسبة للقضية الفلسطينية.

واهتمت بمباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الروسي، سبرجي لافروف.

وسلطت صحف الاثنين، الضوء على اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد في الأردن.

ونشرت مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية، من المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان الإسرائيلي المتواصلة في أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان.

وتابعت صحف الأردن، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيًا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة بزعم أنهم مطلوبون.