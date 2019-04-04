أبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع نائب رئيس جمهورية بنما وزيرة الخارجية إيسابيل دو سانت مالو، التي ركزت على آليات تعزيز التعاون بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية.

واهتمت باستهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين بحي الزيتون شرق قطاع غزة.

وواصلت متابعتها لتطوارت المشهد في الجزائر ، بعد تثبت المجلس الدستوري الجزائري الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، لتبلغ شهادة التصريح بذلك إلى البرلمان، حسب نصوص الدستور.

ونشرت تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بخصوص الرغبة بالخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 22 مايو المقبل في إطار اتفاق، في وقت صوت مجلس العموم (البرلمان) البريطاني لصالح اقتراح، يمنع رئيسة الوزراء من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.