أبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم،كلمة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، أمام القمة العربية بتونس، وتأكيده على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن ، وضرورة التوصل للحلول لقضايا الأمة العربية.

وتابعت الصحف افتتاح أعمال القمة العربية في تونس ، ونشرت ما تضمنته من قرارات وإعلان تونس الختامي لأعمال القمة.

وسلطت الضوء على قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في قطاع غزة، واقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود لباحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

واهتمت بتعيين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لأعضاء جدد في حكومة رئيس الوزراء نورالدين بدوي.