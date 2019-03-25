أبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قمة ثلاثية ضمت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ، عقدت في القاهرة ، تناولت آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إضافة إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاث بما يخدم مصالحهم المشتركة.

واهتمت برفض مجلس النواب الأردني التصريحات الأمريكية والمواقف التي تتجاوز قرارات الشرعية الدولية فيما يخص مرتفعات الجولان المحتلة.

وسلطت الضوء على تأكيد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أهمية النصر الذي حققه التحالف الدولي ضد عصابات داعش الإرهابية واسترداد آخر معاقلها في سوريا.

وتابعت اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة في مدينة القدس المحتلة ،بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.