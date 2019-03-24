أبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد

عمان - العرب اليوم
أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قمة ثلاثية تضم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ، تعقد في القاهرة ، تركز القمة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث، إضافة إلى بحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة.
واهتمت باجتماع ، وزراء خارجية ورؤساء أجهزة المخابرات الأردن ومصر والعراق، بالقاهرة ، والذي بحث عدد من القضايا الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة وسبل التعامل معها بما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار الإقليميين.
ونشرت صحف الأحد ، إحصائية بحصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة ، اظهرت ارتفاع الشهداء إلى 273 شهيداً من بينهم 11 لاتزال سلطات الاحتلال تحتجز جثثهم، منهم 3 أطفال.
وسلطت الضوء على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة لن تقبل باستمرار استخدام إيران للميشيا الحوثي الإرهابية، وتأكيده بأن بلاده ستلاحق النظام الإيراني في كل أنحاء العالم.
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