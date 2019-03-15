اهتمامات الصحف الأردنية الصادره الجمعه

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تعهد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، بمحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في حادثة فيضانات وسط مدينة عمّان نهاية الشهر الماضي.

واهتمت بدعوة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين السوريين وإزاء الأردن التي تستضيف مليونًا وثلاث مئة ألف لاجئ سوري.

ونشرت إعلان الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة ، عن تواصل مسيرة العودة للعام الثاني على التوالي وذلك عشية الذكرى الأولى لانطلاقها في الثلاثين من مارس العام الماضي.

وتابعت اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك ، في مدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي.