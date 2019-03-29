أبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات العاهل الأردني، عبدالله الثاني، ونظيره المغربي محمد السادس، وتأكيدهما أن الدفاع عن القدس ومقدساتها وحمايتها من كل محاولات تغيير وضعها التاريخي والقانوني والسياسي، ومعالمها الدينية والحضارية الإسلامية والمسيحية، أولوية قصوى.

واهتمت بأعلان العراق، استكمال التحضيرات الفنية لمد انبوب تصدير النفط العراقي تجاه الأردن، بطاقة مليون برميل يوميًا.

وسلطت صحف الجمعة، الضوء على الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ 30، الذي يعقده اليوم وزراء الخارجية العرب، وتقديم الوزراء ، مشروع "إعلان تونس" تمهيدًا لرفعه إلى القادة العرب، في قمتهم التي تلتئم في العاصمة تونس، الأحد المقبل.

وتابعت إغلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي، محيط ومنطقة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

ونشرت صحف المملكة، عزم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، طرح مسودة الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، للتصويت للمرة الثالثة أمام مجلس العموم.