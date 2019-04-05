أبرز وأهم إهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الجمعة

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، قام بتسليمها لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز.

وتطرقت إلى لقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع وفدًا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية، يضم ضباطًا من عدة دول، في لقاء تناول الأزمات التي تشهدها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.

واهتمت باستدعاء وزارة الخارجية الأردنية للقائم بأعمال السفارة السورية لدى الأردن، وتجديد الطلب من الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحتجزين لديها من الأردنيين.

وتابعت اقتحام مجموعات من المستوطنين اليهود بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك، للمسجد الأقصى المبارك بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت الصحف إعلان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بأن جولة جديدة من المحادثات بين أمريكا والصين يجري التحضير لها الآن في واشنطن، وذلك في إشارة إلى التقدم السريع في محادثات التجارة بين البلدين .