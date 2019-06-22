اهتمامات الصحف المغربية السبت

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بانطلاق العمل بالمركب الفرنسي الجديد لصناعة السيارات بمدينة القنيطرة، الذي من المنتظر أن ينتج أكثر من مائة ألف سيارة في السنة.

وفي الشأن المغاربي اهتمت الصحف بموضوع الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي تجري اليوم، لاختيار خلف للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

وأشارت صحف المغرب إلى تقدم الجيش الوطني اليمني في عدة مواقع من البلاد لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وتطرقت إلى فصول الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران ،موردة تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تراجعه في آخر لحظة عن ضرب أهداف عسكرية إيرانية .

ولفتت الانتباه إلى فشل قادة الاتحاد الأوروبي ،خلال اجتماعهم أمس ببروكسل، في اختيار خلف لرئيس المفوضية الاروروبية جان كلود يونكر بسبب خلافات حول الشخصيات المرشحة.