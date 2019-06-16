اهتمامات الصحف البريطانية الأحد

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، قرار بريطانيا إرسال قوات خاصة قوامها 100 جنديًا من النخبة للقيام بدوريات في مياه الخليج العربي بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في المنطقة، وذلك بهدف حماية السفن البريطانية هناك إثر الهجمات الأخيرة.

وأفادت أن شعبية المرشح لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على زعامة حزب المحافظين البريطاني، بوريس جونسون، تصاعدت في استطلاعات الرأي في أوساط عضوية حزبه، فيما بات بعض منافسيه يتطلعون إلى شغل مناصب وزارية بمجلس الوزراء المرتقب تشكيله عندما يتم ترشيحه رئيسًا لوزراء بريطانيا.

ونقلت صحف الأحد، عن مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي، أنه من غير المرجح أن تغادر بريطانيا الاتحاد خلال العام الجارى حتى حال عدم وجود اتفاق، وأنهم مستعدين لقبول تمديد قصير "شهرين أو ثلاثة"، وقد يمتد إلى عام 2020.

وأشارت إلى أن العقوبات الأمريكية ضد إيران أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني وقوضت قدرات إيران على إنجاز مشاريعها المزعزعة في المنطقة، خاصة في سوريا واليمن، وذلك بعد فرض تلك العقوبات.

ولفتت الصحف إلى استدعاء الخارجية الإيرانية السفير البريطاني روب ماكاري، على خلفية اتهام لندن لطهران بالوقوف وراء حادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.

ونقلت عن الادعاء السوداني بأن الرئيس السابق عمر البشير، سيحال إلى المحاكمة الأسبوع المقبل بتهم متعلقة بالفساد والضلوع في قتل المتظاهرين، وأنه تم فتح قضايا جنائية متعلقة بالفساد ضد 41 من المسؤولين السابقين.

ولفتت صحف بريطانيا، إلى إعلان المحتجون في هونغ كونغ، المضي في تنظيم المظاهرات للضغط لإسقاط مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين.