اهتمامات الصحف البريطانية السبت

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بتبعات الهجوم على الناقلتين بخليج عمان، مشيرة إلى خطورته، وأنه قد يسهم في إشعال فتيل النزاع والحرب في المنطقة.

ولفتت إلى أنه في حالة قيام إيران بتنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز، فإنه سيكون لفترة محدودة، إذ سيدفع الإدارة الأمريكية إلى التدخل العسكري لفتح ذلك الممر المائي المهم.

وأبرزت صحف السبت، إتهام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، مجددًا إيران بالوقوف وراء الهجوم على الناقلتين. ورفضه تصريحات إيران التي تصر فيها على نفي صلتها بالهجوم على الناقلتين النفطيتين.

كما أبرزت اتهام بريطانيا، إيران بتنفيذ الهجوم على الناقلتين، مشيرة إلى تنديد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت بالهجوم، الذي وصفه بأنه انتهاك للأعراف الدولية، ودعوته إيران إلى وقف كل أشكال الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وأشارت إلى مقاطع الفيديو التي تقول واشنطن إنها تظهر القوات الإيرانية على متن قارب صغير تزيل لغمًا لم ينفجر من على جسم إحدى السفن.

ونقلت صحف بريطانيا، عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه يجب العمل على إظهار الحقيقة بوضوح، وإجراء تحقيق مستقل في الحادث.