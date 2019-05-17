اهتمامات الصحف المغربية الجمعة

تطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى موضوع الاعتداءات التي استهدفت محطتي ضخ البترول بمنطقة الرياض، مبرزة مجمل ردود الفعل التي نددت بهذه الأعمال الإرهابية التخريبية.

مغاربيا، واصلت الصحف متابعتها للتطورات الميدانية في محيط العاصمة الليبية، مع استمرار الاشتباكات المسلحة.

ونقلت دعوة الاتحاد الأوربي إلى ضرورة وقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

وتناولت الصحف الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة دعوة الخارجية الفلسطينية للمجتمع الدولي من أجل التعامل بمنتهى الجدية مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وجرائم تستهدف بالأساس وجوده الوطني والإنساني.

كما نقلت الصحف تحذيرات الخارجية الفلسطينية ،من مواصلة قوات الاحتلال أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية،كمقدمة لفرض سيادتها على أجزاء واسعة من الضفة.

وواصلت اهتمامها بفصول الأزمة في السودان ,مشيرة إلى أن المجلس العسكري الانتقالي قد قرر تعليق التفاوض مع قوى إعلان الحرية و التعبير لمدة 72 ساعة ،اثر تصاعد التوتر في ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم.

وتحدثت الصحف عن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى روسيا و مباحثاته مع الرئيس الروسي ووزير الخارجية والتي تهدف بالأساس إلى تجاوز الخلافات بين البلدين حول عدد من القضايا أبرزها الملف السوري.