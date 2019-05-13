اهتمامات الصحف المغربية الاثنين

تطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى تقديم رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني،اليوم أمام البرلمان للحصلية الحكومية خلال سنتين من الولاية الحكومية الحالية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.

وتابعت الصحف تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى تواصل العمليات العسكرية في عدة محاور جنوب العاصمة طرابلس، وسط تزايد عدد القتلى وارتفاع أعداد النازحين.

وتحدثت عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأبرزت أن قوات الاحتلال الإسرائيليى ستعيد فتح معبريها مع قطاع غزّة ، إثر إغلاق دام أسبوعاً، وذلك تمهيدً للبدء بتطبيق تفاهمات التهدئة مع الفصائل الفلسطينية، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأزمة في السودان في ظل تعثر مفاوضات تشكيل هيئة مدنية لقيادة شؤون البلاد كما تطالب بذلك المعارضة.

