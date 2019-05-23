اهتمامات الصحف المغربية الخميس

واصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامات بالتطورات في الجزائر، التي دخلت الشهر الرابع من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الشامل.

وواصلت الصحف مواكبتها لتطورات الأحداث بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، ونقلت إعلان منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 500 شخصا قتلوا، وأصيب أكثر من ألفي شخص آخرين في الهجوم الذي تشنه قوات خليفة حفتر على العاصمة الليبية، منذ رابع أبريل الماضي.

ونقلت تحذيرات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، في إحاطة أمام مجلس الأمن،من أن هذا البلد المغاربي "بات قاب قوسين أو أدنى من الانزلاق إلى حرب أهلية بإمكانها أن تؤدي إلى تقسيم دائم للبلاد.

وتحدثت الصحف عن التوتر اليومي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة شابين فلسطينيين، أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقال ثلاثة آخرين، في مخيم "الدهيشة"جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

كما أوردت تحذيرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"،من مخاطر أزمتها المالية على ما تقدمه من خدمات صحية للاجئين الفلسطينيين.

وتابعت الصحف فصول الأزمة السياسية في السودان، في ظل تعثر مفاوضات تشكيل هيئة مدنية لادارة شؤون البلاد، وأبرزت الدعوات الأوروبية والأمريكية من أجل الإسراع بالتوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير من أجل إرساء حكم مدني في البلاد.