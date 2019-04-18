أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بجلسة المباحثات الرسمية التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة في الرياض أمس، مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي وتم خلالها استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه الشراكة الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتحدثت عن موجة الإضرابات والاعتصامات التي شهدتها بعض المدن اللبنانية احتجاجا على إعلان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل نية الحكومة تخفيض رواتب العاملين في القطاع العام لتخفيض العجز في الموازنة الجديدة.

ولفتت صحف الخميس إلى نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى سجن في الخرطوم بعدما أطاحت به المؤسسة العسكرية الأسبوع الماضي كما أعلن المجلس العسكري السوداني اعتقال اثنين من أشقائه الخمسة.

وأخبرت عن مقتل ستة اشخاص بينهم ثلاث نساء وجرح 11 آخرون إثر قصف صاروخي استهداف حي أبو سليم والانتصار السكنيين في العاصمة الليبية طرابلس الغرب.

وأشارت الى تحديد السلطات المصرية الفترة من 20 الى 22 الجاري موعداً لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية الواسعة وبينها تعديل لتمديد فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي حتى 2030م.

وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أمس فرض عقوبات جديدة على كوبا معتبرا أنها تهدد مصالح الحكومات المحلية وبالتالي فهي تهدد الولايات المتحدة.