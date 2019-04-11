أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الخميس

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الضوء على مشهد ازدحام الساحة المحلية اللبنانية بالنشاطات، التي تنوّعت بين النيابي والديبلوماسي والاقتصادي والنفطي، في ظل بقاء التطوّرات الخارجية المتسارعة متصدّرة للاهتمام الداخلي رصداً لتردّداتها المحتملة على الواقع اللبناني.

وركزت الصحف على لقاء القمة الأردني – الإيطالي، الذي جمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وكان من أهم بنود جدول أعماله تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين.

واهتمت بتحذيّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح من حصول "فراغ دستوري" في البلد، تزامنا مع توقيع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مرسوما حدّد فيه يوم 4 يوليو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأخبرت الصحف عن تمكن قوات الجيش الوطني الليبي من السيطرة على مواقع استراتيجية وعسكرية هامة في إطار معركة دحر الميليشيات من طرابلس، لتصبح، وفق البيانات العسكرية، على وشك دخول وسط العاصمة.

وتناقلت صحف لبنان أخبار اعتصام آلاف المتظاهرين السودانيين أمس خارج مقر القيادة العامة للجيش لليوم الخامس على التوالي، مطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير، الذي دعا أنصاره للخروج في مسيرات تأييد في الخرطوم اليوم.