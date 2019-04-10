أبرز وأهم إهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ترحيب مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة بمدينة الرياض بقرار تصنيف الولايات المتحدة الأميركية للحرس الثوري الإيراني، منظمةً إرهابية ، وعدّه خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب، ويترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران.

واهتمت بترقب الساحة السياسية اللبنانية للجلسة الأولى التي سيعقدها مجلس النواب لمساءلة الحكومة، في حين تستمر الاتصالات بين الفرقاء المعنيين لبت مشروع الموازنة العامة في صيغته النهائية وإحالته إلى الحكومة تمهيدا لإقراره.

وتحدثت عن إصدار الشرطة السودانية أمرا لعناصرها بعدم التعرض لآلاف المتظاهرين المتجمعين لليوم الرابع على التوالي أمام مقر الجيش في الخرطوم، داعية إلى انتقال سلمي للسلطة.

ولفتت الانتباه إلى تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس خلال استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لم تكن يومًا جيدة أكثر مما عليه اليوم، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وتطرقت صحف لبنان إلى تعيين عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للدولة مدة 90 يومًا بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة من منصبه.